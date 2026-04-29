أوكرانيا تتهم إسرائيل باستيراد حبوب مسروقة من روسيا وتلوح بعقوبات

اتهمت أوكرانيا إسرائيل يوم الثلاثاء بالسماح باستيراد حبوب تقول إن روسيا سرقتها من مناطق محتلة، ما أثار تبادلا حادا في التصريحات بين الجانبين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن سفينة محملة بالحبوب وصلت إلى ميناء إسرائيلي وكانت تستعد لتفريغ حمولتها، واصفا هذه التجارة بأنها غير قانونية، ومهددا بفرض عقوبات على المتورطين.

في المقابل، قالت إسرائيل إن السفينة لم تدخل الميناء ولم تقدم بعد وثائقها الرسمية، بينما أظهرت بيانات موقع تتبع السفن "مارين ترافيك" أن السفينة موجودة في حيفا منذ عدة أيام.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "في أي دولة طبيعية، شراء البضائع المسروقة يعد عملا يترتب عليه مسؤولية قانونية"، مضيفا أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تعمل على إعداد عقوبات تستهدف الشركات والأفراد المستفيدين من هذه الشحنات.

وقال أيضا إن أوكرانيا ستنسق مع الشركاء الأوروبيين لضمان إدراج المتورطين ضمن أنظمة العقوبات الأوروبية.



من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن سلطة الضرائب في بلاده فتحت تحقيقا بشأن سفينة يُفترض وصولها إلى ميناء حيفا.

ووصف ساعر تصريحات زيلينسكي بأنها "دبلوماسية تويتر"، مضيفا في مؤتمر صحفي في القدس أن أوكرانيا لم تقدم معلومات كافية ولم تطلب مساعدة قانونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي إن كييف أبلغت السلطات الإسرائيلية مسبقا بالسفن المعنية، مشيرا إلى أن أكثر من سفينة وصلت إلى إسرائيل محمّلة بمنتجات زراعية تقول أوكرانيا إنها نُهبت من أراضٍ أوكرانية محتلة من قبل روسيا.