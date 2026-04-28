وزير الأوقاف: نستهدف إعداد عالم أزهري يحمل رسالة العلم والدعوة بوعي

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات برنامج تدريب أئمة دفعة الشيخ حسن العطار بمسجد مصر الكبير، وذلك بحضور الدكتور السيد عبدالباري، رئيس القطاع الديني، والشيخ محمود أبو العزايم، مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب والمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.

وأعرب وزير الأوقاف خلال جولته عن اعتزازه بهذه النخبة المتميزة من أبناء الوزارة، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف إعداد عالم أزهري يحمل رسالة العلم والدعوة بوعي ومسئولية، ويكون قدوة صالحة في مجتمعه، وقادرًا على الإسهام الفعّال في بناء الشخصية المصرية المنتجة وخدمة الوطن.

وأوضح أن التدريب يأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الأئمة علميًّا ومهاريًّا، من خلال الجمع بين التأهيل العلمي والتطبيق العملي، بما يعزز قدرتهم على التواصل مع الجمهور ومعالجة القضايا المجتمعية بروح واعية ومتزنة.

ويتلقى الأئمة المشاركون تدريبًا مكثفًا بالأكاديمية العسكرية المصرية لمدة ستة أشهر، يشمل الجوانب العلمية والمهارية، إلى جانب التدريب على الخطابة العملية، بما يسهم في إعداد جيل من الدعاة المؤهلين تأهيلًا متكاملًا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى يوم الخميس القادم، في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء كوادر دعوية متميزة، قادرة على أداء رسالتها بكفاءة واقتدار.