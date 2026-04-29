محمد شيحة: نصر أبو الحسن يتحمّل مسؤولية تراجع نتائج الإسماعيلي

حمّل محمد شيحة، نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق، مجلس إدارة النادي برئاسة نصر أبو الحسن، إلى جانب اللجنة الفنية بقيادة علي أبو جريشة، مسؤولية جانب كبير من تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شيحة، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن حالة عدم الاستقرار داخل أروقة النادي انعكست بشكل مباشر على أداء الفريق داخل الملعب، وهو ما أدى إلى تذبذب نتائج «الدراويش» في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد أعاد بصيص الأمل للأندية الجماهيرية، خاصة فيما يتعلق بملف الاستثمار وتنمية الموارد، بما قد يسهم في تحسين الأوضاع مستقبلاً.

واختتم شيحة تصريحاته بالتأكيد على تمسك جماهير الإسماعيلي بالحفاظ على اسم النادي، حال تطبيق أي توجهات استثمارية خلال المرحلة المقبلة.