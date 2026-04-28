رئيس هيئة المواصفات والجودة: جميع شهادات الاعتماد المصرية صالحة لمدة لا تتجاوز العامين وتجدد دوريا

قال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو) هي «المظلة العالمية الكبرى للمواصفات، موضحا أنه «لا يوجد أي شيء في حياتنا بدون مواصفات».

وذكر «صوفي»، خلال تصريحات لبرنامج «مال وأعمال»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، أن هذه المواصفات تستهدف تسهيل حياة الأفراد، وتوضيح أفضل الممارسات في مختلف القطاعات لتطبيقها عالميًا.

وأضاف: «المواصفة دي اتعملت علشان تسهل علينا حياتنا، وتخلينا منخترعش العجلة، وعلشان تقولنا إيه أحسن حاجة اتعملت في العالم علشان الناس تعملها بسهولة وتوصل لمصاف الدول المتقدمة».

وأوضح أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو)، تُصنف الدول، لنامية، ومتقدمة، لافتًا إلى أن الالتزام بالمواصفات هو معيار هذا التصنيف، موضحًا: «علشان تبقى في الدول المتقدمة لازم تلتزم بالمواصفات بدون بديل، معندكش اختيارات تانية».

ونوه إلى أن الأيزو تُصنف مصر كإحدى الدول النامية حاليًا، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة القائمة منذ عام 1999، تُنفذ عددًا من الأنشطة ومنها نشر الوعي بأهمية الجودة.

وتابع أن هناك توجهًا رئاسيًا للاهتمام بجودة حياة المواطنين، وفق رؤية مصر 2030، معلقًا: «جودة حياة المواطن يعني جودة كل حاجة من أو الخدمات لحد المنتجات.. الجودة هي ديننا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه، والإتقان هو الجودة».

وأشار إلى أن المعهد القومي للجودة التابع للهيئة المصرية للمواصفات والجودة، افتتح اليوم أول فروعه بمحافظة أسيوط، وأجرى أولى دوراته التدريبية، اهتمامًا بتنمية الصعيد، موضحًا أنهم درّبوا منذ بداية العام حوالي 30 ألف متدرب.

وأكد سعيهم لنشر الوعي والفكر بمختلف القطاعات، سواء الأكاديمية، التجارية، الخدمات، وغيرها، متابعا أن الهيئة لديها برامج قوية جدًا تتيح سهولة التعلم وبتكلفة بسيطة.

ولفت إلى أن الهيئة تصدر المواصفات القياسية المصرية بخمس قطاعات، هي الغزل والنسيج، القطاعات الهندسية، الكيميائية، الغذائية، وقطاعات المعايرة، مضيفًا أنه بجانب إصدار المواصفات، فإن الهئية تمتلك أكثر من 120 معملًا مجهزًا بأنحاء الجمهورية، وتجري عمليات تأكيد الجودة، لإصدار شهادات معتمدة دوليًا بهدف تصدير المنتجات المصرية للخارج.

وذكر أنهم يعملون وفق مواصفات اعتماد المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو)، وأن جميع المعامل المصرية معتمدة وحاصلة على شهادة الأيزو 1725، التي تجعل شهادتها شبيهة بالمعامل المختلفة حول العالم.

وقال إن حصول المنتجات على شهادة الاعتماد، يُكسبها ثقة عالمية للمستهلك، نظرًا لإجراء الاختبارات في معامل معتمدة دوليًا تمكن المنتجات المحلية من دخول مختلف الأسواق بسهولة، موضحًا: «بتقولك إن المنتج بتاعك دا مصنع طبقًا لمواصفة معتمدة محليًا أو دوليًا».

وتابع أن جميع شهادات الاعتماد المصرية صالحة لمدة لا تتجاوز العامين، وتجدد دوريًا حسب المنتج ودرجة خطورته لضمان الالتزام بالمعايير المُحددة.

واختتم: «هو دا الحقيقة الدور بتاع المواصفات، المواصفات معمولة علشان تسهل التجارة الدولية، وعلشان توصل لمستوى ثابت وحد أدنى للمنتجات».