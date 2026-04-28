رئيس الإذاعة يعتمد خطة الاحتفال بعيد العمال

اعتمد عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة، خطة الشبكات الإذاعية المختلفة للاحتفال بعيد العمال، وذلك في إطار حرص الإذاعة على إبراز دور العمال في مسيرة التنمية والبناء.

وأوضح رئيس الإذاعة، أن الشبكات الإذاعية ستقدم تغطية خاصة على مدار يوم الجمعة الأول من مايو، تتضمن فترات مفتوحة وبرامج خاصة تستعرض نماذج مشرفة من عمال مصر، وتسليط الضوء على إنجازاتهم في مختلف قطاعات العمل، إلى جانب استضافة عدد من القيادات العمالية والخبراء لمناقشة قضايا العمل والإنتاج.

وأضاف أن الاحتفالية تشمل أيضًا بث رسائل توعوية وفقرات درامية وغنائية تعكس قيمة العمل وأهميته في بناء المجتمع، بما يواكب الدور الوطني الذي تقوم به الإذاعة المصرية منذ نشأتها في نشر الوعي وخدمة قضايا المجتمع.

وأكد عبد الرحمن البسيوني، أن الإذاعة المصرية ستظل منبرًا داعمًا لكل فئات المجتمع، وفي مقدمتهم العمال، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المستمر في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة.