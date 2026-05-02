منتخب المصارعة للرجال يتوج بـ10 ميداليات في البطولة الأفريقية

حصد المنتخب المصري للمصارعة للرجال 10 ميداليات متنوعة خلال منافسات اليوم الجمعة، المقامة بالصالة المغطاة باستاد برج العرب، والمستمرة حتى 5 مايو الجاري، بمشاركة 31 دولة.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق كل من: عبداللطيف منيع في منافسات وزن 130 كجم، محمود فرج سعد في وزن 60 كجم، محمد حسن عبد الرحيم في وزن 67 كجم، مصطفى حسين علم الدين في وزن 72 كجم، محمد إيهاب في وزن 77 كجم، عماد أشرف محمد في وزن 82 كجم، ومحمد القاسم دياب في وزن 87 كجم.

فيما حصد الميداليات الفضية كل من: أحمد هاني في منافسات وزن 55 كجم، عمر محمد إبراهيم في وزن 63 كجم، ومحمد علي جبر في وزن 97 كجم.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في بطولة أفريقيا للمصارعة نحو 500 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثات، ما يعكس قوة المنافسة في البطولة.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 106 لاعبين ولاعبات في مختلف المراحل السنية، في إطار السعي لتحقيق نتائج متميزة على أرضها وبين جماهيرها، خاصة في ظل أهمية البطولة في إعداد اللاعبين للاستحقاقات الكبرى.

وتُعد البطولة الأفريقية للمصارعة واحدة من أبرز البطولات القارية، حيث تمثل محطة مهمة لمنتخب مصر للظهور بأفضل مستوى فني، في ظل مشاركة لاعبي الكبار والشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا، ضمن خطة الإعداد للبطولات الدولية والأولمبية المقبلة، بما يعزز من قيمتها الفنية والتنافسية.