ليدز يونايتد يتفوق على بيرنلي بثلاثية ويبتعد عن الخطر

حقق فريق ليدز يونايتد فوزًا مهمًا على حساب بيرنلي بنتيجة 3-1، في افتتاح الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «إيلاند رود».

وافتتح أنتون ستاخ التسجيل مبكرًا في الدقيقة 8، قبل أن يعزز نوح أوكافور النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 52.

وأضاف دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثالث بعد دقائق قليلة، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض، قبل أن يقلص لوم تشاونا الفارق لبيرنلي في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز، رفع ليدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع عشر، ليبتعد عن مناطق الخطر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر.