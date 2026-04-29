صدر عدد 97 من مجلة أحوال مصرية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحت عنوان "مصر .... دولة الارتكاز".

جاء هذا العدد في إطار مشروع فكري تتبناه مجلة "أحوال مصرية"، يتناول حدود وطبيعة الدور المرجو أن تضطلع به مصر في جوارها الإقليمي، في خضم التطورات المتسارعة والصراعات على المستوى الإقليمي، والتحولات الكبرى على المستوى الدولي.

ينطلق هذا التوجه البحثي من الاعتقاد بأننا في مفترق طرق، بين تداعيات فترة طويلة من الاضطراب والصراعات، وبين أطروحات متعددة لرؤى وخطط تتناول مستقبل الإقليم. ومن ثم، سعى العدد إلى تبنّي مفهوم "دولة الارتكاز Anchor State"، وإعادة طرحه بتعريف جديد، مع تأصيله نظريًا من منظور مصري، فضلًا عن مناقشة ما تمتلكه مصر من مقومات للقيام بهذا الدور. ومن ثم فتح حوار حوله، ثم تبنيه وخلق وعي به على مستوى المجتمع والمؤسسات وهو ما يؤسس لقدرة النظام على تشكيل رؤية محكمة حول المفهوم، وتقديمها للمحيط الاقليمي والدولي.

يقدم العدد تعريفًا جديدًا للمفهوم، وهو ( دولة تنتمي إلى نظام إقليمي محدد ترتبط به تاريخيًا وحضاريًا وسياسيًا واقتصاديًا، وتؤثر في هويته وقضاياه، و تسعى للحفاظ على أمنه واستقراره، موظفة في ذلك ما تمتلكه من قدر معقول من المقومات الذاتية المحسوسة وغير المحسوسة، ودون أن يؤدي ذلك إلى إنهاكها داخليًا، على أن يتم الاعتراف بهذا الدور من جانب جيرانها في الإقليم والفواعل الأخرى في النظام الدولي).

ومن ثم إعادة تقديم أنفسنا إلى الإقليم والعالم من خلال مشروع متكامل ورؤية لـ "الاستقرار العادل والمستدام" في الإقليم، وأن مصر هي دولة الارتكاز القادرة على القاء المرساة، ربما بالتعاون مع دول مركزية وهامة في الإقليم تمتلك المصلحة والرغبة في تحقيق هذه الرؤية للاستقرار.

يحتوي عدد مجلة أحوال مصرية، برئاسة تحرير أمل مختار الخبيرة بالمركز، نحو عشرون ورقة بحثية تتراوح بين دراسة ورؤية وتقريرًا لطيف متنزع من المتخصصين والأكاديميين، من بينهم: دكتور مجمود محيى الدين، أستاذ الاقتصاد ومبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، ودكتورة سعاد أبو ليلة، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد دامعة القاهرة، ودكتور عمرو الورداني ، أمين الفتوى ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ودكتور إبراهيم عوض بالجامعة الأمريكية ودكتور طارق وهدان، أستاذ الكيمياء التحليلية بجامعة العريش، والكاتب العُماني دكتور محمد الفطيسي، وعدد كبير من الكتاب والباحثين.