خالد جلال: مهمتي مع الإسماعيلي «انتحارية»

أكد خالد جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن هدف الجهاز الفني واللاعبين هو إسعاد جماهير «الدراويش» وإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية في جدول الدوري، مع ضمان استمراره في دوري الأضواء وعدم الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

وقال جلال، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الفريق يمر بظروف صعبة أثرت بشكل مباشر على النتائج، سواء بسبب بعض القرارات التحكيمية أو سوء التوفيق في عدد من المباريات.

وأضاف المدير الفني أن مهمته مع الإسماعيلي تُعد تحديًا صعبًا للغاية، واصفًا إياها بأنها «مهمة انتحارية»، لكنه يسعى لإسعاد جماهير «الدراويش».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه حرص على التوجه بالاعتذار إلى جماهير «الدراويش» عن النتائج السلبية، مشيدًا في الوقت نفسه بما يقدمه اللاعبون من جهد داخل الملعب، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.