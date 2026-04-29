أعلن محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، نجاح إدارة النادي في إنهاء أزمة إيقاف القيد بشكل رسمي، بعد تسوية جميع الغرامات المستحقة لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن ملف القيد كان على رأس أولويات الإدارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرصهم الكامل على استقرار أوضاع النادي إداريًا وماليًا.

وقال: «نجحنا في فك القيد بعد تسوية الغرامات، ونعمل دائمًا على أن نكون على قدر المسؤولية للحفاظ على حقوق النادي واستقراره».

وأشاد رئيس الاتحاد السكندري بإمكانات محمد مجدي أفشة، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويحظى برغبة أي فريق، مشيرًا إلى أن الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرًا جاءت وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة.

وفيما يتعلق بالجهاز الفني، كشف سلامة أن إدارة النادي ستحدد موقف المدرب الجزائري ميلود حمدي من الاستمرار مع الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكد أيضًا عدم تلقي النادي أي عروض رسمية لضم مصطفى إبراهيم أو غيره من لاعبي الفريق حتى الآن، مشددًا على أن الاتحاد السكندري لن يقف عائقًا أمام أي لاعب حال وصول عرض جاد يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وعن فكرة دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات، أوضح سلامة أن نجاحها يرتبط بآليات التنفيذ، وليس بالشعارات، مؤكدًا أنها خطوة استثمارية مهمة، لكنها تحتاج إلى وقت كافٍ لتطبيقها بشكل فعّال.