جيش الاحتلال يزعم اغتيال رئيس قسم العمليات في الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس شمال غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات في قيادة المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع جهاز الشاباك، نفذت أمس الثلاثاء، هجومًا في شمال قطاع غزة.

وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس قسم العمليات في هيئة الاستخبارات العسكرية لحماس إياد أحمد عبد الرحمن الشنباري.

وادعت أن «الشنباري شغل في السنوات الأخيرة، منصب رئيس قسم العمليات في الاستخبارات العسكرية لحماس، وكان ضمن مهامه مسئولًا عن تجميع صورة الوضع العملياتي لكامل قطاع غزة».

وأشارت إلى أنه «شارك بشكل فعّال في التخطيط لعملية التوغل التي نفذتها حماس ضمن أحداث 7 أكتوبر»، بحسب مزاعمها.

ولفتت إلى أنه «كان عنصرًا مركزيًا في جمع المعلومات الاستخباراتية حول قوات الجيش، بهدف توجيه وتنفيذ مخططات ضدها، وشكّل تهديدًا فوريًا لقوات الجيش العاملة في المنطقة».

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والذي بدأ في أكتوبر العام المنصرم، بضمانة أمريكية، ووساطة مصرية قطرية تركية.

ونفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات نسف واسعة شرقي مدينة غزة، وواصل إطلاق النار في القطاع، في خروقات مستمرة ومتصاعدة.

وقال مراسل وكالة «صفا»، إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف واسعة لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وأفاد بتحليق الطيران الحربي الإٍسرائيلي في أجواء جنوب قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال غارة على المنطقة الشرقية لخانيونس، وأطلقت آلياته نيرانها المكثفة بذات المنطقة.