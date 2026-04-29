حبس المتهم بقتل صديقه بالخطأ في أسوان

قررت نيابة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حبس المتهم بقتل صديقه برصاصة خرجت بطريق الخطأ من سلاح آلي، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان العقيد أحمد عادل، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بمحيط قرية الضما.

انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبعد معاينة الجثة تم نقلها بواسطة إسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وأجرى فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد سعد عبدالجواد، رئيس فرع شمال، والنقباء محمد طارق وعبدالله حسام ومحمد عطالله وأحمد نوير، التحريات، حيث تبين أن المجني عليه يُدعى "ع ف"، 22 عاما، عاطل، وأثناء تواجده مع عدد من أصدقائه كان أحدهم يحمل سلاحا آليا، وأثناء العبث به خرجت رصاصة طائشة استقرت في جسد المجني عليه، ما أدى لوفاته في الحال.

وخلال ساعات، نجح رجال مباحث كوم أمبو في القبض على المتهم، وتحرر المحضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيق.