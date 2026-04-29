نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن يستعمل لتخزين الأدوات الخام لصناعة الشيكولاتة، وجاري عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق نشب داخل مخزن، وعلى الفور، وبناءً على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت 4 سيارات من القوات إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبيّن نشوب الحريق داخل مخزن لتصنيع الشيكولاته بالطابق الأرضي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليه.

وقامت الأجهزة المعنية بقطع التيار الكهربائي عن موقع الحريق بالمخزن للتسهيل على رجال الحماية المدنية فى عمليات إخماد النيران المشتعلة فى المكان.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق داخل المخزن وجمع المعلومات والبيانات اللازمة، وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائى فى كابل التكييف.