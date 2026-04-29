مشاورات بين وزير شئون المجالس النيابية والمستشار القانوني لرئيس النواب تعكس التنسيق بين المؤسستين

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، اليوم، توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وما تم إدخاله عليه من تعديلات في مجلس الشيوخ.

وحدثت مشاورات بين وزير شئون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبدالعليم كفافي؛ مما يعكس التنسيق بين المؤسستين.



وأكدت اللجنة، أن موافقتها جاءت في ضوء ما يحققه مشروع القانون من الحفاظ على التوازن الذي يقوم عليه النظام التأميني وما يستند عليه من أسس اكتوارية تكفل استدامتها وقدرة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.