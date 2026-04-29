بدأ جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، بالتعاون إدارة الدعم الإنساني والعلاقات الدولية، ببرنامج تدريبي لطواقمه، حول انتشال جثامين الشهداء.

وقال الجهاز في بيان له، يوم الأربعاء، إن البرنامج يهدف لتدريب الطواقم على «انتشال الجثامين من تحت الأنقاض بالوسائل اليدوية»، بمشاركة 15 عنصرًا ومتطوعًا.

وأوضح مدير إدارة الدعم الإنساني والعلاقات الدولية ومشرف البرنامج التدريبي محمد المغير، أن تدريبهم يهدف إلى تطوير آليات أعمال الإنقاذ وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض بالوسائل البدائية البديلة، للاستعاضة جزئيًا عن آلات ومعدات الإنقاذ الثقيلة، التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب ويرفض إدخال المعدات البديلة.

وأضاف أنه سيتم الاعتماد على الطواقم والمتطوعين المتدربين في مهمات الإنقاذ وبعض مهمات انتشال جثامين الشهداء بالوسائل اليدوية.

وطالب حكومة التكنوقراط الفلسطينية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتدخل الفعلي العاجل لدى الاحتلال كي يسمح بإدخال هذه المعدات.