بوتين يبلغ ترامب: شن عملية برية ضد إيران سيكون خطيرا وغير مقبول على الإطلاق

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن رئيس بلاده فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي أجريا مباحثات هاتفية اليوم.

ونقلت وكالة تاس عن أوشاكوف، قوله إن المحادثة بين بوتين وترامب كانت صريحة وعملية، وأن بوتين أعرب عن دعمه لترامب فيما يتعلق بمحاولة الاغتيال، مدينًا الجريمة بشدة.

وبحسب أوشاكوف، أوضح بوتين أن قرار ترامب بتمديد وقف إطلاق النار حول إيران كان صائبا ومن شأنه أن يساعد في استقرار الوضع.

وأشار المسئول الروسي، إلى أن «بوتين وترامب أعربا عن تقييمهما لسلوك نظام كييف بقيادة الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي الذي يطيل أمد الصراع».

ووفق المصدر نفسه، أبدى بوتين لترامب استعداده لإعلان هدنة في عيد النصر الروسي، فيما قال الرئيس الأمريكي إن التوصل إلى اتفاق لحل النزاع في أوكرانيا بات وشيكًا.

وتابع أوشاكوف: «بوتين أكد لترامب أن خيار شن عملية برية ضد إيران سيكون غير مقبول على الإطلاق وخطيرًا، كما أعلن أنه يتوقع عواقب وخيمة إذا لجأت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى القوة في الشرق الأوسط مرة أخرى».

واستكمل: «بوتين يبلغ ترامب بالأساليب الإرهابية التي تستخدمها كييف في الهجوم على المنشآت المدنية»