إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا

اتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

عقد الاجتماع المصغر المعني بمناقشة الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا، اليوم في العاصمة الإيطالية روما، في أول لقاءٍ له تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجرت المناقشات في أجواء بناءة وجدية، عبر خلالها المجتمعون عن ضرورة الاستجابة لإرادة اللبيبين الذين سجل 2.8 مليون منهم في السجلات الانتخابية لاختيار سلطاتهم من خلال صناديق الاقتراع، بحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما شدد المجتمعون على ضرورة إنهاء الانسداد السياسي الذي حال دون تقدم المسار الانتخابي.

وتجاوبا مع تطلعات الليبيين، توصل الحاضرون إلى اتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق الآتي:

لمعالجة الخلاف القائم بشأن رئيس مجلس المفوضين، يوصي الاجتماع المصغر أن يرشح النائب العام أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، على أن يتم تعيينه وفق القواعد السارية.

أخذا بالاعتبار لإجراءات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جلستيهما المنعقدتين على التوالي يوم 29 ديسمبر 2025 ويوم 12 يناير 2026، يُسمى علي الطايع عبدالجواد، هيثم علي الطبولي، وعلي أبو صلاح عن مجلس النواب؛ وسناء الليشاني، وبديوي محمد بديوي، وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة، أعضاءً في مجلس المفوضية الجديد.

كما شرع أعضاء الاجتماع المصغر في مناقشة القضايا المتعلقة بالإطار الانتخابي، واتفقوا على مواصلة مشاوراتهم بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى قوانين انتخابية توافقية وقابلة للتطبيق، تلبي طموحات الليبيات والليبيين في إجراء انتخابات وطنية.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أعلنت خلال إحاطتها لمجلس الأمن في فبراير الماضي، عن مقاربة من خطوتين لتجاوز عجر المجلسين التشريعيين عن التوصل لاتفاق بشأن استكمال مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، وتعديل القوانين الانتخابية.

ويعد الاجتماع المصغر الخطوة الأولى في هذه المقاربة.