إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء

أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق اسم البابا السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء.

وقال الفاتيكان إن الصخرة تدور حول الشمس تحت الاسم الجديد "858334" جيواتشينوبيتشي، نسبة إلى جيواتشينو بيتشي الذي شغل منصب البابا ليو الثالث عشر خلال الفترة من عام 1810 وحتى عام 1903. وهو إيطالي، كتب أول منشور اجتماعي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية- وهو خطاب توجيه بابوي أرسل إلى جميع الأساقفة - ولا يزال يُعرف باسم "بابا العمال".

كما أشار إليه بهذا الوصف البابا الحالي ليو الرابع عشر، المولود باسم روبرت فرانسيس بريفوست، والذي يتولى هذا المنصب منذ عام.

ويشمل إرث البابا ليو الثالث عشر مرصد الفاتيكان الذي أسسه. وتظهر الصور الفوتوغرافية من أوائل القرن العشرين قباب تلسكوبات المرصد على جدران الولايات البابوية.

يذكر أن ليو الثالث عشر ليس البابا الأول الذي يطلق اسمه على كويكب، حيث أنه تم تسمية الكوكب الصغير "8661" راتسينجر على اسم البابا الألماني بنديكتوس السادس عشر "1927-2022".

وهناك أيضا كويكب يحمل اسم البابا جريجوري الثالث عشر "1502-1585"، الذي أنشأ التقويم الجريجوري.