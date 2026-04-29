الأربعاء 29 أبريل 2026 11:05 م القاهرة
الضفة.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل

رام الله / الأناضول
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:54 م

استشهد طفل فلسطيني وأصيب شخصان، مساء الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب ثالث جراء اعتداء مستوطنين عليه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد طفل (16 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل.

فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر في بيان، أن طواقمها في الخليل تعاملت مع إصابتين بالرصاص، إحداهما في الفخذ والأخرى في الفخذ والركبة، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة الحاووز في الخليل وداهمت مبنى الجمعية الإسلامية الخيرية، كما أجبرت أصحاب المحال التجارية في محيطه على إغلاقها.

وأضافت المصادر أن القوات أغلقت الشارع الرئيسي في المنطقة، ومنعت تنقل المواطنين، وسط إطلاق الرصاص.

وفي سياق متصل، قال الهلال الأحمر إن طواقمه نقلت شابًا إلى المستشفى بعد أن اعتدى عليه مستوطنون بالضرب في منطقة مسافر يطا.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخدام قوة مفرطة.


