الجيش اللبناني: استشهاد عسكري وشقيقه في غارة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، استشهاد عسكري وشقيقه في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد .

وقال الجيش اللبناني ، في بيان صحفي اليوم ، إن "عسكريا وشقيقه استشهدا جراء غارة إسرائيلية معادية استهدفَتْهما في بلدة خربة سلم - بنت جبيل أثناء انتقالهما على متن دراجة نارية من مركز عمل العسكري إلى منزله في بلدة الصوانة".

يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي ، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، رداً على هجمات لحزب الله .