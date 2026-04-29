إصابة راهبة باعتداء مستعمر في القدس المحتلة

قالت منظمة البيدر الحقوقية، اليوم الأربعاء، إن راهبة مسيحية أُصيبت جراء اعتداء نفذه مستوطن في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المنظمة أن الاعتداء وقع في أحد مناطق المدينة، ما أدى إلى إصابة الراهبة ووقوع حالة من التوتر في المكان.

وأكدت منظمة البيدر الحقوقية أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في مدينة القدس ومحيطها.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها بالضفة والقدس، بما يشمل القتل وهدم منازل ومنشآت وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات قد تمهد لإعلان إسرائيل ضم الضفة إليها رسميا، ما يعني نهاية إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.