قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص مدة هبوط مروحياته داخل لبنان، للحد من احتمال أن يحدد "حزب الله" مواقعها ويستهدفها.

جاء ذلك ضمن سلسلة تدابير اتخذها الجيش، في مواجهة خطر الطائرات المسيّرة المفخخة التي يطلقها الحزب على قواته، بحسب إذاعة الجيش.

وقالت الإذاعة الأربعاء: "حضر ممثلو الجيش مجددا هذا الأسبوع جلسة استماع سرية في الكنيست (البرلمان) لمناقشة مسألة المسيّرات، وعرضوا التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة هذا التهديد".

وأوضحت أن من بين التدابير "إدخال تحسينات على الأسلحة الشخصية للجنود لزيادة قدرتهم على إصابة المسيّرات، عبر توفير مناظير خاصة وذخيرة شظايا، ما يزيد فرص إصابة المسيرات".

وفي الأيام الماضية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف "حزب الله" لقواته بطائرات مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عسكريين.

كما تقرر تقليص أوقات هبوط المروحيات داخل لبنان قدر الإمكان لإجلاء جرحى، وذلك للحد من احتمال تمكن "حزب الله" من تحديد موقع المروحية ومحاولة إلحاق الضرر بها، وفقا للإذاعة.

وتقرر كذلك، حسب الإذاعة، نشر رادارات متنوعة على نطاق واسع داخل لبنان، بالإضافة إلى شبكات في مواقع دائمة لإسقاط الطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى الهدف.

الجيش قرر أيضا الاشتراك مع مديرية الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع "لتطوير حلول تكنولوجية إضافية".

ويشن الحزب هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على جنود وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان، ردا على خروقات تل أبيب الدموية المتواصلة للهدنة.

والثلاثاء، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 65 اعتداء على جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 22 شخصا، بينهم ثلاثة من أفراد الدفاع المدني، وإصابة 84، حسب إحصاء أعدته الأناضول.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلّف إجمالا 2534 شهيدا و7863 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل الجاري، بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.