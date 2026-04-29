رئيس وكالة الطاقة الذرية: معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب مازال بمجمع أصفهان النووي على الأرجح

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، إن معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال، على الأرجح، في مجمع أصفهان النووي، الذي كان قد تعرض لقصف جوي العام الماضي، وتعرض لهجمات أقل حدة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية هذا العام.

وذكر رافائيل جروسي في مقابلة أمس الثلاثاء، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لديها صور تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية تظهر تأثير الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مضيفا: "ما زلنا نتلقى معلومات جديدة".

وكانت عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان، انتهت في يونيو الماضي عندما شنت إسرائيل حربا استمرت 12 يوما، قصفت خلالها الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وأوضح جروسي أن الهيئة الرقابية الأممية تعتقد أن نسبة كبيرة من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب "تم تخزينها هناك في يونيو 2025، عندما اندلعت حرب الأيام الـ 12، وهي موجودة هناك منذ ذلك الحين".