اتحاد الكرة يطرح مناقصة رسمية لتشغيل تقنية الفيديو في الدوري المصري الموسم المقبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب التقدم أمام الشركات المتخصصة لتقديم خدمات تقنية الفيديو (VAR) في الدوري المصري، تمهيدًا لتطبيقها خلال موسم 2026/2027، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن الشركة الفائزة بالمناقصة ستتولى مسؤولية تشغيل وتقديم تقنية الفيديو في المسابقة، بما يضمن تطوير منظومة التحكيم ورفع مستوى العدالة داخل الملعب.

وحدد اتحاد الكرة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الشركات المتقدمة، أبرزها أن تكون الشركة تعمل داخل أو خارج مصر، مع تقديم ما يثبت خبراتها السابقة في بطولات معتمدة، بالإضافة إلى إعداد ملف فني متكامل يوضح الإمكانيات التقنية والحلول المقترحة.

كما اشترط الاتحاد قدرة الشركة على توفير الدعم الفني والتشغيلي، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة للحكام والعاملين على المنظومة.

وأشار البيان إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم هو يوم 10 مايو المقبل، على أن يتم إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد.