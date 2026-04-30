أكد اللاعب عبدالله حسونة، ابن الإسماعيلية وبطل أفريقيا للمصارعة، الذي فاز بالميدالية الذهبية في البطولة أمام منافسه التونسي، أن الحركة القاضية التي حسم بها المباراة لصالحه لم تكن صدفة، بل تدرب عليها كثيرًا حتى تمكن من تنفيذها بشكل جيد خلال البطولة، وخداع منافسه مستخدمًا عنصر المفاجأة، إلى جانب تدريبه على حركات أخرى تحسبًا لأي مفاجآت من المنافس.

وقال اللاعب لـ«الشروق» إن التدريب على العديد من الحركات تطلّب مجهودًا شاقًا، لكنه أصرّ على تكرارها مرات عديدة حتى يؤديها بصورة صحيحة، ما ساهم في تحقيق الفوز. وأضاف أن اختياره للعبة المصارعة يرجع إلى شغفه بها ومتابعته لجميع مبارياتها منذ صغره، وتحديدًا في سن الخامسة، مشيرًا إلى أنها منحته القوة الذهنية والانضباط البدني، فضلًا عن مهارات الدفاع عن النفس.

وأوضح حسونة أنه اتخذ من اللاعب كرم جابر قدوة له، وهو ما دفعه لبدء ممارسة المصارعة وتحقيق عدة بطولات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن بطولة أفريقيا الحالية تُعد أول بطولة دولية رسمية يشارك فيها.

وأرجع حسونة الفضل في تحقيق هذا الإنجاز إلى والديه، اللذين لم يدخرا جهدًا في دعمه خلال جميع البطولات التي شارك فيها، خاصة أن والده يعمل مدرس تربية رياضية، وكان دائم التشجيع له على التفوق والتركيز، بالإضافة إلى مدربه في المشروع القومي للموهبة بالإسماعيلية، أحمد سعيد. كما أشار إلى أن شقيقته تمارس كرة اليد، بينما يمارس شقيقه رياضة المصارعة أيضًا.

ويطمح حسونة، الذي يدرس في الصف الأول الثانوي العام ويبلغ من العمر 17 عامًا، إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية وتحقيق ميدالية باسم مصر، موجهًا الشكر للجهاز الفني للمنتخب الذي كان داعمًا أساسيًا له، وخاصة المدرب أحمد سيفو.

وحظي اللاعب بإشادة دولية من الاتحاد الدولي للمصارعة، الذي عرض لقطات من المباراة النهائية على منصاته الرسمية، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للاعب المصري. ومن المقرر تكريمه في ختام البطولة المقامة حاليًا في الإسكندرية.