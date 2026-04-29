مصفاة بي سي كيه الألمانية تبحث بدائل لنفط كازاخستان بعد وقف إمدادات خط دروجبا

في ظل إعلان روسيا وقف إمدادات النفط القادمة من كازاخستان اعتباراً من الأول من مايو المقبل، تتواصل الجهود للبحث عن طرق بديلة لإمدادات النفط بالنسبة لمصفاة "بي سي كيه" في شمال شرق ولاية براندنبورج الألمانية.

وعقب اجتماع طارئ لفريق أزمة خاص بالمصفاة، قال ديتمار فويدكه رئيس حكومة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن "الإعلانات الأخيرة من روسيا أثارت حالة من الاضطراب المفاجئ لدى الشركة. وهذا يمثل تحدياً كبيراً، لا سيما في هذا الوقت الذي يشهد صراعات دولية جديدة وأسواق طاقة غير مستقرة ".

وكانت كازاخستان تنقل نفطها حتى الآن إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "دروجبا" الذي يمر أيضاً عبر الأراضي الروسية، حيث كانت الكميات تتجه بشكل رئيسي إلى المصفاة في مدينة شفيت أقصى شرق ألمانيا، غير أن روسيا ستتوقف اعتباراً من مطلع الشهر المقبل "بعد غد الجمعة" عن نقل النفط الكازاخي عبر هذا الخط. لذلك يجري البحث عن مسارات بديلة للإمداد بهدف الحفاظ على مستوى إنتاج المصفاة رغم توقف هذه الإمدادات.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية الاتحادية، فرانك فيتسل، بحسب بيان صادر عن ديوان رئاسة حكومة الولاية في مدينة بوتسدام "عاصمة براندنبورج"، إن "الحكومة الألمانية تدعم المصفاة في الوقت الراهن بجهود حثيثة لتعويض الإمدادات المفقودة عبر مصادر بديلة، وتشمل هذه الجهود بشكل خاص إجراء محادثات بشأن مدى سرعة زيادة الإمدادات عبر جدانسك (الميناء البولندي)".

وأعرب فويدكه عن تفاؤله قائلاً، إن "مستوى تشغيل المصفاة مستقر، ومن المتوقع تأمين إمدادات النفط الخام في مايو بنسبة تصل إلى 80%، كما أن الوظائف محفوظة. وهذا يجعلنا ننظر بتفاؤل إلى المستقبل ". وأشار إلى أن بولندا تسهم بالفعل بجزء كبير في تشغيل المصفاة، واختتم السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تصريحاته قائلا: "سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا البولنديين بشكل وثيق في المستقبل أيضاً".