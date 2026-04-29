يوروبول تقبض على 280 شخصا على خلفية انتشار العنف مقابل أجر في أوروبا

ألقت فرقة عمل دولية تم تشكيلها لشن حملة أمنية على العنف المرتكب كخدمة إجرامية على 280 شخصا في السنة الأولى، حسبما أفادت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الأربعاء.

وتؤكد الاعتقالات انتشار اتجاه في القارة لاستعانة المجرمين بأشخاص، العديد منهم من الصبيان اليافعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل لتنفيذ هجمات عنف تتراوح من الاعتداء إلى القتل في نمط مرعب من اقتصاد العمل المؤقت.

وذكرت منظمة يوروبول في بيان: "لم يعد العنف مقصورا على أعمال معزولة أو تفاعلات محلية. بل يُعرض بصورة متزايدة كخدمة متاحة وقابلة للتوسع، ومدفوعة بأنظمة رقمية تتيح التجنيد والتنسيق والتنفيذ عبر الحدود".

وأنشأت الوكالة العام الماضي فريق عمل يضم عناصر من الشرطة من بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وتمكن الفريق خلال أول 12 شهرا من تحديد هوية أكثر من 1400 شخص مرتبطين بما يعرف بالعنف كخدمة.

ومن بين المشتبه بهم الذين جرى القبض عليهم رجل هولندي متهم بالعمل كسائق للهروب لصالح اثنين من القصر يزعم أنهما تورطا في سلسلة من التفجيرات في ألمانيا بين يوليو وأغسطس 2025، وجرى القبض على قاصر في يناير في السويد على خلفية التورط في إطلاق نار خارج سجن في مدينة " ألفين آن دين راين" الهولندية.