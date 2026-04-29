وقف البحث عن أفراد طاقم سفينة انقلبت بالقرب من جزر ماريانا الشمالية خلال إعصار

وقفت عملية البحث عن طاقم سفينة مؤلف من 5 أفراد انقلبت بالقرب من جزر ماريانا الشمالية خلال إعصار.

وكان ستة أشخاص على متن السفينة، التي يطلق عليها ماريانا، وتمكن الغواصون من انتشال جثة أحد أفراد طاقم السفينة في 21 أبريل الجاري.

ونشر المسئول العسكري بريستون هيب من قوات خفر السواحل الأمريكية في منطقة أوقيانوسيا مقطع فيديو على منصة أكس، قال فيه: "نعرب عن أسفنا البالغ للإعلان عن أنه على الرغم من الجهود الحثيثة، اتخذنا قرارا صعبا بوقف البحث عن بقية طاقم السفينة ماريانا المفقودين".

وأضاف: "نقدم خالص تعازينا لأسر أفراد طاقم السفينة بالإضافة إلى جميع مواطني مدينة سايبان".

وتوقف البحث بعد أسبوعين من إبلاغ طاقم السفينة خفر السواحل بأن السفينة فقدت محركاتها اليمنى وفي حاجة للمساعدة أثناء هبوب إعصار سينلاكو على سلسلة جزر المحيط الهادئ.

وفقدت قوات خفر السواحل الاتصال مع السفينة في اليوم التالي.

وعرقلت الرياح القوية جهود البحث، ولكن تم رصد السفينة المنقلبة في النهاية في 18 أبريل الجاري شمال شرق باجان، إحدى الجزر التي تشكل ماريانا الشمالية، التي تعد أراض أمريكية.