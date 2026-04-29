السجن 21 عاما للمتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

أيدت المحكمة العليا في سلوفاكيا حكماً بالسجن لمدة 21 عاماً على يوراي سينتولا، بعد إدانته بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو، واعتبرت أن الفعل يُعد هجوماً إرهابياً.

وتعرض فيكو لإطلاق النار 4 مرات من مسافة قريبة في مايو 2024، أثناء مشاركته في اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا الواقعة شمال شرق العاصمة براتيسلافا، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وقد شكل هذا الهجوم أول محاولة اغتيال من نوعها تستهدف زعيماً أوروبياً منذ أكثر من عشرين عاماً.

وكان سينتولا قد قال في وقت سابق إنه أقدم على فعلته بسبب خلافه مع سياسات رئيس الوزراء روبرت فيكو، بما في ذلك إلغاء مكتب المدعي العام الخاص، ورفض الحكومة تقديم مساعدات لأوكرانيا، وهو ما وصفه بأنه "خيانة للاتحاد الأوروبي".

ويُعد الحكم نهائياً وغير قابل للاستئناف.