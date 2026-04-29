تقارير: ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام محلية في اليابان بأن ناقلة نفط يابانية محملة بمليوني برميل من النفط الخام، عبرت مضيق هرمز بعدما حصلت على إذن من السلطات الإيرانية.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأربعاء، بأن الناقلة "إيديميتسو مارو"، التي ترفع علم بنما وتديرها شركة تابعة لشركة "إيديميتسو كوسان" اليابانية، قامت بتحميل النفط الخام في محطة بالمملكة العربية السعودية مطلع مارس الماضي.

وبعد أن أمضت السفينة أكثر من أسبوع راسية قبالة سواحل أبوظبي، بدأت رحلتها نحو المضيق أمس الأول الاثنين، بحسب ما ذكرته قناة "برس تي في" الإيرانية.

جدير بالذكر أن اليابان تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في استيراد النفط الخام، الذي يمر معظمه عبر مضيق هرمز. وقد أدى الإغلاق الفعلي للممر المائي الحيوي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بصورة حادة بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات.