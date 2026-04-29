الكرملين: نأمل ألا يؤدي انسحاب الإمارات من أوبك بلس إلى إنهاء التحالف

علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمتي «أوبك»، و«أوبك +»، قائلًا إنه «قرار سيادي لدولة الإمارات، وروسيا تحترمه».

وبحسب ما نشرته وكالة «ريا نوفوستي»، توقع بيسكوف، خلال تصريحات للصحفيين، مواصلة الاتصالات المثمرة والبناءة والفعالة مع الإمارات، بما في ذلك مجال الطاقة.

وأعرب متحدث الكرملين عن أمله في ألا يؤدي انسحاب الإمارات العربية المتحدة من «أوبك+» إلى نهاية هذا التحالف.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتحالف أوبك+، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، في خطوة تُعدّ تحولًا لافتًا في سياساتها النفطية بعد نحو ستة عقود من العضوية.

ويُنظر إلى القرار على أنه ضربة للتحالف النفطي، إذ وصفه محللون بأنه «بداية نهاية أوبك»، في ظل ما قد يخلّفه من تداعيات على تماسك المنظمة وقدرتها على إدارة الأسواق.

ورغم الانسحاب، أكدت الإمارات أنها ستواصل «دورها المسئول» من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق، مشددة على أن القرار «لا يغيّر التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات».

وأكد مصدر مقرّب من وزارة الطاقة الإماراتية لوكالة «فرانس برس» للأنباء بأن الإمارات، وفي ظل القيود المفروضة على شُحنات النفط عبر المضيق، لا تريد أن تكون مقيّدة بحصص إنتاج عندما تعود الأوضاع إلى طبيعتها.

ولا تُعدّ الإمارات أول دولة تُعلن انسحابها من أوبك، إذ انسحبت قطر من أوبك عام 2019، بعد أن كانت عضوًا لأكثر من خمسة عقود من الزمن، وانسحبت الإكوادور بشكل نهائي عام 2020، بالإضافة إلى أنجولا عام 2024.