كوسوفو تتجه إلى انتخابات مبكرة جديدة وسط أزمة سياسية

تتجه كوسوفو، لإجراء انتخاباتها البرلمانية الثالثة خلال أكثر من عام بعدما أخفق النواب مجددا في انتخاب رئيس جديد.

وواجه البرلمان المكلف، باختيار رؤساء كوسوفو، أمس الثلاثاء، مهلة تنتهي بحلول منتصف الليل لاختيار خلف للرئيسة فيوسا عثماني التي انقضت ولايتها أوائل الشهر الجاري، وعند أخفق البرلمان في فعل هذا، جرى حله بشكل تلقائي.

ويجب إجراء الانتخابات المبكرة خلال الـ45 يوما المقبلة ولكن لم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات الجديدة على الفور.

واجهت الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان والتي يقطنها مليوني شخص، اضطرابا سياسيا منذ انتهاء الانتخابات التي أجريت في فبراير 2025، دون نتيجة حاسمة؛ مما أسفر عن شهور من الجمود السياسي.

وجرى تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، بعد انتخابات مبكرة في 28 ديسمبر، ولكن ظهرت أزمة أخرى بشأن من يجب أن يخلف الرئيسة السابقة عثماني.

وأثرت حالة عدم اليقين السياسي المستمرة، بالفعل على اقتصاد كوسوفو وقوضت ثقة الناخبين بالنظام.