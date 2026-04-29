ترامب: إيران لا تستطيع ترتيب أمورها وعليها أن تصبح أكثر ذكاء

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إيران لا تستطيع ترتيب أمورها.

وأضاف ترامب، في منشور على "تروث سوشال": "لا يعرفون كيف يوقعون اتفاقا غير نووي. عليهم أن يصبحوا أكثر ذكاء قريبا".

وأمس الثلاثاء، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن ‌مسئولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لفرض حصار مطول على ⁠إيران.

وقال التقرير إن ترامب فضل في اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط الإيرانية من خلال منع ‌الشحن ⁠من وإلى موانئها، وإنه يعتقد أن الخيارات الأخرى، بما في ذلك استئناف ⁠القصف أو الانسحاب من الصراع، تنطوي على مخاطر أكبر ⁠من الإبقاء على الحصار.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن ترامب قال لمساعديه، يوم الإثنين، إن عرض إيران المكون من 3 خطوات لإعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات النووية إلى المرحلة النهائية، يثبت أنها "لا تتفاوض بحسن نية".