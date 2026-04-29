روسيا تقيم احتفال يوم النصر بدون معدات عسكرية لأول مرة منذ الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن العرض التقليدي الذي تنظمه روسيا بمناسبة الذكرى الـ81 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ستجرى بدون معدات عسكرية.

وهذه ستكون أول مرة منذ أن شنت موسكو حربا شاملة على أوكرانيا في عام 2022، لا تتواجد معدات عسكرية في المسيرة التي تجوب الميدان الأحمر في موسكو في التاسع من مايو المقبل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بأهم أعيادها العلمانية وتظهر قدرتها العسكرية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن " الوضع العملياتي الحالي" سبب لاستثناء قافلة المعدات العسكرية بالإضافة إلى الطلاب العسكريين من العرض. ولم يوضح البيان المزيد.