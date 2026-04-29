كابول تحث على إنهاء الاشتباكات مع باكستان خلال محادثات مع المبعوث البريطاني الخاص إلى أفغانستان

حث مسئولو طالبان، على إنهاء الاشتباكات مع باكستان خلال محادثات مع مبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى أفغانستان، حيث أدى تصاعد العنف الحدودي إلى إثارة مخاوف إنسانية.

ودعا مسئول بارز بطالبان، على إنهاء الاشتباكات المستمرة مع باكستان خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى أفغانستان، ريتشارد ليندسي.

وتركزت المحادثات على تصاعد التوترات الحدودية والتحديات بشأن الهجرة وتسليم مساعدات إنسانية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وطبقا لبيان طالبان، أدان المسئول الضربات الباكستانية الأخيرة على مناطق مدنية، بما في ذلك منازل وجامعة وشدد على الحاجة إلى منع المزيد من التصعيد.

وتابع أن طالبان مازالت ملتزمة بتقليص التوترات وبناء علاقات مستقرة وقائمة على التعاون مع إسلام آباد.

وأدان وفد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان الغارات الحربية الأخيرة من قبل باكستان على ولاية كونار، بما في ذلك ما تردد من قصف جامعة السيد جمال الدين الأفغاني، مشددا على ضرورة عدم استهداف المؤسسات التعليمية في الصراع، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.