ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد تشواميني وسط اهتمام إنجليزي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى فتح مفاوضات جديدة مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني من أجل تمديد عقده الحالي، في خطوة تهدف إلى تأمين استمرار أحد أبرز عناصر خط الوسط في الفريق خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة النادي الملكي تضع ملف تشواميني ضمن أولوياتها، مع دراسة إمكانية تحسين راتبه وتمديد عقده، في ظل قناعة داخلية بأهميته الفنية ودوره في مشروع الفريق المستقبلي.

ويأتي هذا التحرك في وقت ارتبط فيه اسم الدولي الفرنسي باهتمام عدد من الأندية الإنجليزية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وليفربول، اللذين يراقبان وضع اللاعب مع ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

ويمتد عقد تشواميني الحالي مع ريال مدريد حتى صيف عام 2028، وهو ما يمنح النادي الإسباني أفضلية في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة في ظل عدم وجود أي نية للتفريط فيه.

ويُعد تشواميني أحد الركائز الأساسية في خط وسط ريال مدريد منذ انضمامه، بعد تجاربه السابقة مع موناكو وبوردو في الدوري الفرنسي.

وعلى الصعيد الرياضي، يحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر برشلونة، في سباق مشتعل على لقب الليغا هذا الموسم.