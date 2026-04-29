ضبط 8 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من سائق بأسلوب انتحال الصفة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 8 أشخاص؛ لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من سائق بأسلوب انتحال الصفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شخص وسائق (يحملان جنسية إحدى الدول)، مقيمان بمنطقة الأهرام، أفاد بأنه عقب استلام السائق مبلغا ماليا نيابة عن الأول، محولا له من أحد أقاربه بالخارج بقصد توصيله إليه، فوجئ بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" باستيقافه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، والاستيلاء منه على المبلغ المالي وهاتفه المحمول بأسلوب انتحال الصفة، ثم لاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 8 أشخاص (اثنان منهم يحملان جنسية ذات الدولة)، وبحوزتهم مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، والسيارة "الميكروباص" المستخدمة في ارتكابها.

وبمواجهتهم أقروا بعلمهم المسبق باستلام المجني عليه للمبلغ، وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.