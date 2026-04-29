عضو بكتلة حزب الله النيابية: سنُسقط محاولات إسرائيل إقامة حزام أمني في لبنان

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله اللبناني، النائب حسن فضل الله، اليوم الأربعاء ، أنهم سيسقطون المحاولات الإسرائيلية لإقامة حزام أمني في الأراضي اللبنانية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن فضل الله قوله ، في تصريحات اليوم من مجلس النواب، :" نجدد التأكيد أن محاولة العدو إقامة حزام أمني على أرضنا واستنساخ انطوان لحد جديد في المنطقة سنسقطها بتضحيات المقاومة وصمود شعبنا".

وأضاف:"وأمام مشهد القتل اليومي للمدنيين العزل في الجنوب والتدمير الممنهج لقرانا الحدودية على السلطة وأدواتها الخروج الفوري من الخيارات التنازلية والكف عن خطاب التحريض والتخوين واستعداء جزء كبير من اللبنانيين، لما يؤديه من خدمة للعدو من جهة، وتهديده للاستقرار وصيغة لبنان التشاركية التي كرسها اتفاق الطائف من جهة أخرى".

ورأى فضل الله أن "هذا كله يفقد هذه السلطة دورها وشرعيتها المنصوص عليها في مقدمة الدستور، ويجعلها فريقا منحازا إلى خيارات ضد أغلبية شعبها، ومهما حاولت لن تحصل على غطاء وطني لمفاوضاتها المباشرة مع العدو".

وأشار إلى أن"الحل المطلوب واضح، وهو عودة السلطة إلى شعبها بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته".

ويشهد لبنان انقساما بين مؤيد ومعارض حول القرارات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بحصر السلاح واعتبار نشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية خارجة عن القانون وحصر عمله بالمجال السياسي، وإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي ، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، رداً على هجمات لحزب الله .