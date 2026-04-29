الريال الإيراني يسجل هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الريال الإيراني سجّل هبوطًا قياسيًا جديدًا اليوم الأربعاء، بلغ مليونًا و800 ألف ريال مقابل الدولار.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، تجاوز سعر الدولار الأمريكي، خلال تعاملات ظهر اليوم، حاجز 1.8 مليون ريال للمرة الأولى.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع سعر سكّة الذهب من الطراز الجديد المعروفة بـ«الإمامي» إلى 208 ملايين تومان (التومان يساوي 10 ريالات)، متأثرة بارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

كما بلغ سعر اليورو 212 ألف تومان، في حين تجاوز سعر الجنيه الإسترليني 245 ألف تومان، في ظل موجة ارتفاع عامة في أسعار الصرف.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من وضع متدهور قبل اندلاع الصراع، حيث تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي من نحو 8,000 دولار في عام 2012 إلى 5,000 دولار في عام 2024، متأثراً بالتضخم والفساد والعقوبات.

وتبدو الآفاق أكثر قتامة، إذ قد ينزلق ما يصل إلى 4.1 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر نتيجة الصراع، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أدت الأضرار المادية الناجمة عن آلاف الضربات الجوية إلى نزوح واسع النطاق، بحسب البرنامج الأممي.

وبلغ معدل التضخم السنوي في مارس 72 بالمئة، لكنه كان أعلى بكثير بالنسبة للسلع الأساسية، وفق بيانات رسمية.