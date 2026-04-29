أتليتكو مدريد يرفض 130 مليون إسترليني لبيع ألفاريز

كشفت تقارير صحفية أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يستعد لرفض عروض ضخمة تصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، في ظل تمسك الإدارة ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق.

ويحظى ألفاريز باهتمام عدد من كبار أوروبا، أبرزهم أرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان، بعد المستويات المميزة التي يقدمها منذ انضمامه للفريق، حيث سجل 19 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، من بينها 9 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقارير، فإن إدارة أتلتيكو مدريد تعتبر المهاجم الأرجنتيني أحد العناصر غير القابلة للبيع، ولا تنوي حتى دراسة العروض المالية الضخمة التي قد تصل في الصيف، مؤكدة رغبتها في الحفاظ عليه كركيزة أساسية في المشروع الرياضي.