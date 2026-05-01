ترامب يصعد الضغط على كوبا من خلال دفعة جديدة من العقوبات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على كبار المسئولين الكوبيين، وذلك ضمن مساعي إدارته لإجبار النظام الحاكم على التخلي عن السلطة.

وقال البيت الأبيض في مذكرة معلومات، إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يفرض "عقوبات جديدة على الكيانات أو الأشخاص أو الجهات التابعة التي تدعم الجهاز الأمني للنظام الكوبي، أو تتواطأ في فساد حكومي أو في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تحدد المذكرة أسماء الجهات المستهدفة التي شملتها العقوبات. وكان ترامب قد هدد مرارا باتخاذ إجراءات ضد الحكومة الكوبية اليسارية، في خضم تصعيد أمريكي متزايد يهدف إلى حرمان الحكومة من الوقود والتمويل.

وعانت الجزيرة من انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي خلال الأسابيع الأخيرة، مع انقطاع شحنات النفط الخام والوقود نتيجة الحصار.