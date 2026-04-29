أقدم مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، على ذبح عجل مملوك لمواطن فلسطيني، بعد مطاردته ودهسه شمالي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان، إن مجموعة من المستوطنين طاردوا عجلا مملوكا لفلسطيني في منطقة "خربة حمروش" شرقي بلدة سعير شمالي الخليل، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه بعد ساعات من المطاردة.

​​​​​​​وأضافت أن المستوطنين اعتدوا على الحيوان وضربوه، ثم دهسوه بواسطة جرار زراعي، قبل أن يذبحوه في المكان.

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن الحادثة تندرج ضمن الاعتداءات التي تستهدف ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ومصادر رزقهم، وتثير توترا في المنطقة.

ويتعرض الفلسطينيون لاعتداءات متصاعدة يشنها المستوطنون، يتخللها سرقة مواشي وقتلها في مناطق الريف والتجمعات البدوية، بهدف التضييق عليهم وإجبارهم على ترك أراضيهم والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 1819 اعتداء خلال مارس 1322 اعتداء منها نفذتها القوات الإسرائيلية، فيما نفذ المستوطنون 497 اعتداء.

ومنذ أكتوبر 2023 أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1154 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتشمل هذه الاعتداءات تخريب ممتلكات، وإحراق منازل، وتهجير سكان، إلى جانب توسيع النشاط الاستيطاني، في وقت يحذر فيه الفلسطينيون من أن هذه السياسات تمهد لضم فعلي لأجزاء من الضفة الغربية.