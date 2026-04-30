بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء احتمال وقف إطلاق نار مؤقت في حرب أوكرانيا، بحسب ما أفاد به الجانبان.

وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف إن بوتين منفتح على هدنة خلال احتفالات قادمة بذكرى الحرب العالمية الثانية. وتحتفل روسيا تقليديا بالنصر على ألمانيا النازية في 9 مايو .

ووصف أوشاكوف المحادثة التي استمرت 90 دقيقة بأنها كانت "صريحة وذات طابع عملي"، مضيفا أنها جاءت بمبادرة من الجانب الروسي.

وفي البيت الأبيض، قال ترامب عن بوتين: "أجرينا محادثة جيدة جدا، وأنا أعرفه منذ فترة طويلة".

وعند سؤاله في المكتب البيضاوي عما إذا كانت حرب إيران أم حرب أوكرانيا ستنتهي أولا، قال ترامب إنه لا يعرف، مشيرا إلى أن كليهما قد يسير ضمن "إطار زمني مشابه". وأضاف: "أعتقد أن أوكرانيا، عسكريا، قد هُزمت".

كما قال ترامب إنه يعتقد أن بوتين كان مستعدا منذ فترة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف: "أعتقد أنه كان مستعدا لإبرام صفقة منذ فترة. وأعتقد أن بعض الأشخاص جعلوا الأمر صعبا عليه لإتمامها".

وكان ترامب قد غير موقفه من حرب أوكرانيا عدة مرات، لكنه تعرض مرارا لانتقادات بسبب مواقف اعتبرت متعاطفة مع روسيا.

وقالت موسكو إن بوتين عرض خلال المكالمة رؤيته للوضع على خطوط الجبهة، واتهم كييف بتنفيذ هجمات ضد المدنيين، مع إعادة تأكيد أهداف روسيا في الحرب. وأضاف الكرملين أنه يفضل مع ذلك تحقيق هذه الأهداف عبر التفاوض.