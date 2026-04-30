أمريكا: إعصار تكساس يخلف 5 إصابات وانهيار عدد من المباني

أفاد مسؤولون اليوم الأربعاء بأن إعصارا اجتاح مدينة مينيرال ويلز الصغيرة، شرقي ولاية تكساس، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص ونقلهم إلى المستشفى، هدم عدد من المباني الصناعية، واقتلاع أسقف المنازل.

وقال مسؤولون محليون إنهم خشوا حدوث الأسوأ عندما شاهدوا المباني تنهار أثناء هبوب عاصفة قوية أمس الثلاثاء في المدينة، التي يقطنها نحو 15 ألف نسمة.

وقالت عمدة المدينة، ريجان جونسون، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نحن ممتنون للغاية لعدم وقوع خسائر في الأرواح خلال هذا الحادث أمس. عندما تشاهد حجم الدمار هنا، تدرك أن النجاة أمر مذهل حقا".

وتعرضت عدة منازل ومؤسسات لأضرار، وتشردت عائلات في المدينة، التي تقع على مسافة 45 ميلا (72 كيلومترا) غرب فورت وورث.

وقال قائد الإطفاء في المدينة رايان دن إن شخصين نقلا إلى المستشفى، فيما تلقى آخرون إصابات طفيفة العلاج في موقع الحادث، مشيرا إلى عدم تسجيل أي وفيات أو حالات مفقودة حتى الآن.

وحذر دن السكان من الاقتراب من منطقة صناعية تشهد "أضرارا كبيرة ومخاطر واسعة منتشرة في الطرق".

وتأتي هذه الأحوال الجوية العنيفة بعد أيام فقط من عاصفة رعدية تسببت في إعصار أودى بحياة شخصين على الأقل في شمال تكساس، وأدى إلى تشريد ما لا يقل عن 20 عائلة.