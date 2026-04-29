ميليتاو يطمئن جماهير ريال مدريد بعد خضوعه لعملية جراحية

خضع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد، لعملية جراحية ناجحة في فنلندا لعلاج تمزق في الوتر القريب للعضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، بحسب بيان رسمي للنادي الملكي.

وأوضح البيان أن العملية أُجريت تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، بقيادة الطبيب لاسي ليمباينن، على أن يبدأ اللاعب برنامج التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ميليتاو فضّل الخضوع للجراحة بعد فترة من التردد، حيث كان أمام خيار العلاج التحفظي الذي كان سيُقلص مدة الغياب إلى نحو خمسة أسابيع، ما كان قد يمنحه فرصة المشاركة في كأس العالم مع منتخب البرازيل.

لكن هذا الخيار كان يحمل مخاطر كبيرة بحدوث انتكاسة، وهو ما دفع اللاعب لاختيار الحل الجراحي، رغم أن فترة التعافي ستتراوح بين خمسة وستة أشهر، ما يعني غيابه رسميًا عن البطولة.

وعقب العملية، نشر ميليتاو رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن الأمور تسير بشكل جيد، موجّهًا الشكر لكل من دعمه خلال هذه الفترة.

كما شدد على التزامه بالعودة في أفضل حالة بدنية، مؤكدًا أن الهدف هو استعادة جاهزيته الكاملة للعب بثقة مع ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، معبرًا عن امتنانه لعائلته وزوجته على الدعم المستمر.

غياب ميليتاو يمثل خسارة دفاعية كبيرة لـ ريال مدريد في المرحلة المقبلة، خاصة مع أهميته كركيزة أساسية في الخط الخلفي، ما سيجبر الجهاز الفني على إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية حتى نهاية الموسم.