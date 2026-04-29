الاتحاد الأوروبي: شركة ميتا لا تمنع الأطفال من الوصول لمنصاتها

خلصت نتائج أولية للمفوضية الأوروبية إلى أن شركة ميتا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي بسبب عدم منعها الأطفال دون سن 13 عاما من استخدام منصتي التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك، ويمكن أن تواجه غرامة ضخمة.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية هينا فيركونين اليوم الأربعاء: "إن الشروط العامة لميتا تشير إلى أن القصر دون سن 13 عاما ليسوا معنيين بخدماتها. ورغم ذلك، تظهر نتائجنا الأولية أن إنستجرام و فيسبوك يقومان بجهد محدود للغاية لمنع الأطفال دون هذه السن من الوصول لخدماتهما".

وأشارت المفوضية إلى مؤشرات على عدم فعالية الإجراءات المطبقة حاليا في منع القصر دون سن 13 عاما من الدخول إلى المنصات فضلا عن تلك المعنية بتحديد المستخدمين القصر وحذف حساباتهم.