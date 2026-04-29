 المستشار الألماني السابق عن انتقادات ترامب لميرتس: العلاقة عبر الأطلسي تتحمل الخلافات
الأربعاء 29 أبريل 2026 10:49 ص القاهرة
المستشار الألماني السابق عن انتقادات ترامب لميرتس: العلاقة عبر الأطلسي تتحمل الخلافات

نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:25 ص

تعامل المستشار الألماني السابق أولاف شولتس بهدوء مع الهجوم اللفظي الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المستشار الحالي فريدريش ميرتس.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في نيويورك: "أنا مقتنع بأن التعاون عبر الأطلسي يمكنه أن يتحمل وجود وجهات نظر مختلفة"، مضيفا أن الخلافات لا ينبغي أن تؤدي إلى تراجع مستوى التعاون.

وجرى تكريم شولتس في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بمنحه ميدالية "ليو بيك" تقديرا لجهوده في دعم الحياة اليهودية.

وكان ترامب قد هاجم ميرتس بعد أن وجه الأخير انتقادات للهجوم الأمريكي على إيران. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إنه لا يدري عما يتحدث!".

وكان ميرتس، الذي يتزعم أيضا الحزب المسيحي الديمقراطي، قد اتهم الحكومة الأمريكية بعدم امتلاك استراتيجية خروج من حرب إيران.

اخبار متعلقة


