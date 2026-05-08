وادي دجلة يفرض التعادل على بتروجت بمباراة مثيرة في الدوري

فرض وادي دجلة التعادل على مضيفه، بتروجت، بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، لحساب منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب بترو سبورت، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق بتروجت.

وتقدم نادي بتروجت في النتيجة بالدقيقة العاشرة، عن طريق اللاعب، أدهم حامد، من ركلة جزاء، فيما أدرك وادي دجلة التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، عن طريق اللاعب، فرانك بولي.

وعاد بتروجت للتقدم في النتيجة بالدقيقة 49، عن طريق اللاعب، رشيد أحمد، قبل أن يتعادل دانييل ميسيتش لوادي دجلة من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة 45، التي يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط من الدوري الممتاز، فيما ارتفع رصيد بتروجت إلى النقطة 38، التي يحتل بها المركز الخامس.