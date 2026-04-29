مسئولون في ولاية جورجيا الأمريكية يحذرون: حرائق الغابات لا تزال تشكل تهديدا

حذر مسئولون يكافحون للسيطرة على حريقين هائلين دمرا عشرات المنازل في جنوب ولاية جورجيا الأمريكية أمس الثلاثاء من أن رجال الإطفاء يستعدون لمعركة طويلة الأمد حتى بعد أن أعطت الأمطار التي تساقطت نهاية الأسبوع دفعة كبيرة لجهود الاحتواء.

وقال حاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب أمام مؤتمر صحفي بعد أن قام بجولة تفقدية لمناطق الحرائق أمس الثلاثاء "سيساعدنا القليل من الأمطار، لكنه لن يخرجنا من هذا الوضع. سنبقى في هذه الحالة لفترة من الوقت".

وذكر فريق القيادة الذي يشرف على جهود مكافحة الحرائق أمس الثلاثاء أن حريقا اتى على حوالي 35 ميلا مربعا (90 كيلومترا مربعا) ودمر أكثر من 80 منزلا في منطقة برانتلي الريفية تمت السيطرة عليه بنسبة 32%. وهذه النسبة أعلى من النسبة التي تمت الإبلاغ عليها أمس الأول الاثنين.

وقال جوني سابو، مدير لجنة مكافحة الحرائق في جورجيا إن الأمطار التي تساقطت يوم الأحد الماضي أبطأت من انتشار الحريق بما يكفي لإعطاء فرق الإطفاء فرصة لتوسيع خطوط الاحتواء على طول المحيط وإخماد بعض الجيوب المشتعلة.