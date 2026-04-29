بيانات حكومية: إبلاغ الشرطة في كوريا الجنوبية بتعرض 6700 طفل للإيذاء العام الماضي

قال نائب برلماني في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنه قد تم إبلاغ الشرطة بشكل متكرر، بالاشتباه في تعرض أكثر من 6700 طفل للإيذاء في العام الماضي، وذلك بحسب ما ورد في بيانات صادرة عن وكالة الوطنية للشرطة بكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيانات الشرطة، التي نشرها النائب سوه بيوم سو، التابع لحزب سلطة الشعب (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد)، أن عدد الأطفال الذين تم الإبلاغ عنهم مرتين أو أكثر في عام 2025 للاشتباه في تعرضهم للإيذاء، بلغ 6795 طفلا.

وكانت الشرطة قد قامت بتحديث نظام "ضباط منع الإيذاء" في يناير الماضي من العام الماضي، وقد تتبعت منذ ذلك الحين، البلاغات المتكررة من جانب الطفل الضحية، وليس من خلال رقم هاتف الشخص صاحب البلاغ.

وقد سجلت أكبر مجموعة من الأطفال بلاغين يفيدان بتعرضهم للإيذاء، بواقع 4362 طفلا، تليها مجموعة أبلغت ثلاث مرات عن التعرض للإيذاء بواقع 1306 بلاغات، فيما تم الابلاغ عن تعرض 490 طفلا للإيذاء أربع مرات. كما تم الإبلاغ عن تعرض 114 طفلا للإيذاء 10 مرات أو أكثر.